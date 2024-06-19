Мурал появился на промплощадке филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“

На одном из зданий филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске появился арт-объект, созданный̆ в рамках масштабного проекта группы „Уралхим“ в области уличного искусства „#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому“, передает пресс-служба компании.

Рисунок символизирует миссию «Уралхима» «Мир без голода — это наша цель». Масштабные арт-объекты на тему продовольственной̆ безопасности придуманы и спроектированы совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff).

«Мы рады, что в „ВМУ“ появилось такое произведение искусства. Музой для художников стала наша коллега, активистка совета молодежи предприятия Светлана Машукова. Получился потрясающий мурал, который станет украшением нашего предприятия, а также визитной карточкой Воскресенска», — сказала специалист по спорту и молодежной политике отдела социального развития, председатель совета молодежи филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Александра Жукова.

АО «ОХК „Уралхим“ — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в группу „Уралхим“.