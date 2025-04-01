Муниципальный субботник пройдет в Одинцовском округе 5 апреля

Месячник чистоты начался в Одинцовском округе. 5 апреля во всех 17 территориальных управлениях муниципалитета пройдут субботники. Экологическая акция стартует в 10:00, на отдельных площадках уборка территории начнется в 9:00 и в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ознакомиться с адресами проведения субботника можно по ссылке. На всех 64 местах проведения акции для участников подготовят пункты выдачи инвентаря.

Ранее первый субботник уже прошел на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

Экологическую акцию сделали тематической: поскольку на прошлой неделе отмечали День работника культуры — к участию в субботнике пригласили специалистов этой сферы. Вместе с ними глава округа Андрей Иванов и сотрудники администрации убирали листву и мусор, собирали валежник и опиливали сухостой. Заряд бодрости субботника обеспечил известный лыжник, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров — он провел динамичную разминку.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.