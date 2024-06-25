Муниципальный форум «Управдом» состоится в Подмосковье 26 июня

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:59

26 июня в администрации городского округа Зарайск пройдет муниципальный форум «Управдом», на котором председатели советов многоквартирных домов, администрации и обслуживающих организаций обсудят важные вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Участие в мероприятии примут представители ведомства.

Одной из ключевых тем станет подготовка к осенне-зимнему периоду. Также будет рассмотрен переход собственников помещений МКД на электронный единый платежный документ.

Жители смогут задать все интересующие их вопросы и высказать свои предложения по улучшению жилищных условий.

Форум состоится 26 июня в 15:00 по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, помещение 28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.