Муниципальный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» состоялся в Бронницах

сегодня в 12:01

В Бронницком молодежном центре «Алиби» прошел муниципальный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». За право представлять город Бронницы на областном уровне боролись восемь самых активных добровольцев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жюри конкурса представляли: Антон Егоров — начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью, Ксения Кашицина — директор молодежного центра «Алиби» и Карина Абраамян — председатель «Движения Первых» в Бронницах.

Эксперты оценивали конкурсантов по нескольким критериям: личный опыт добровольца, актуальность предлагаемых идей, ораторское мастерство и, самое главное, реализуемость их проектов по развитию волонтерства.

Имена победителей, которые продолжат борьбу за звание амбассадора всего Подмосковья: Арман Арутюнян, Офелия Есоян, Виктория Демченко, Екатерина Сгибнева.

Их проекты обещают вдохновить множество людей на участие в волонтерских инициативах и привнести свежие идеи в эту важную сферу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.