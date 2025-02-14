Муниципальные депутаты Богородского округа отчитались о проделанной работе

Депутаты, члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского городского округа Сергей Жулябин, Сергей Мелин, Дмитрий Гусев, Елена Артеменко рассказали жителям о проделанной в 2024 году работе и планах на будущее, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поддержка участников СВО и их родных — важнейшее направление нашей деятельности. Мы освободили военнослужащих от оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях и от уплаты земельного налога. Я постоянно взаимодействую с нашими земляками на передовой и их родными, стараюсь оказывать помощь по заявкам бойцов. В 2024 году наш муниципалитет при участии членов партии „Единая Россия“ отправил в новые регионы и на фронт более 60 тонн различных грузов. А всего с начала СВО — почти 250 тонн. Эту важнейшую работу мы продолжим дальше», — отметила Елена Артеменко.

Сергей Жулябин представил отчет о проделанной работе за 2024 год перед волонтёрами и молодежью:

Большое внимание партийцы уделяют Народной программе и наказам жителей.

«На встречах с людьми мы слышим множество вопросов, касающихся качества медицинских услуг. В регионе действуют меры поддержки сотрудников учреждений: социальная ипотека, предоставление земельных участков, региональное премирование. При активной поддержке „Единой России“ и Правительства Московской области в Богородском округе отремонтировано в 2024 году 26 объектов здравоохранения. В рамках Народной программы открыли новое здание скорой медицинской помощи в Заречье. Рядом строим современную поликлинику на 500 посещений. Отремонтировали ФАП в Тимково, завершаем ремонт кожно-венерологического диспансера и приемно-диагностического отделения „Ногинской больницы“», — сказал Сергей Жулябин.

На встрече с сотрудниками сферы образования Богородского округа Сергей Жулябин, представив отчет о проделанной работе, рассказал, в частности, о социальной политике.

В рамках отчетной кампании «Единой России» Дмитрий Гусев выступил с докладом о проделанной работе перед работниками спортивных учреждений.

«В Богородском округе большое внимание уделяется развитию спорта, ремонту и реконструкции спортивных объектов. В 2024 году завершены работы по текущему ремонту помещений СК „Виктория“ и ФОК „Акрихин“, ограждению футбольного поля ФСК „Труд“, ремонту холодильного оборудования ФСК „Обухово“ и организации освещения лыжной трассы ФСК „ТРУД“. Кроме того, завершены работы по капитальному ремонту стадиона „Старт“, проводимые при частичном финансировании из бюджета Московской области, в рамках реализации государственной программы „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“, — рассказал Дмитрий Гусев.

В завершение присутствовавшие получили возможность задать депутатам-единороссам интересующие их вопросы и получить на них ответы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.