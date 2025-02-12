Муниципальные депутаты Балашихи отчитались о проделанной работе в 2024 году

В начале февраля в Балашихе стартовала отчетная кампания депутатов фракции «Единая Россия». На встречах с жителями они рассказывают о выполнении наказов избирателей и делятся планами на 2025 год, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат совета депутатовгородского округа, член фракции «Единая Россия» Николай Говричев выступил перед коллективом муниципального унитарного предприятия «Балашихинские Коммунальные Системы». На встрече рассказал об основных направлениях своей депутатской деятельности в совете депутатов городского округа Балашиха. Особое внимание уделил мероприятиям, направленным на оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также вопросам по лечению и реабилитации военнослужащих.

Подводя итоги за 2024 года, он отметил, что Балашиха достигла значимых успехов в различных сферах жизнедеятельности, в том числе, и в направлении ЖКХ в рамках партийных проектов «Единой России».

«В 2024 году были переложены сети в микрорайоне Балашиха-3. Для повышения надежности выполнены работы по строительству участков теплотрасс между котельными в Павлино, Ольгино, на проспекте Ленина, что позволило закольцевать систему теплоснабжения в этих микрорайонах», — сказал Николай Говричев.

Депутат совета депутатовгородского округа, член фракции «Единая Россия» Алексей Грязев на встрече с жителями особое внимание уделил достижениям города в 2024 году, которые были реализованы в рамках федеральных региональных, партийных программ в сфере здравоохранения, культуры и спорта, строительства и содержания дорог, благоустройства и создания комфортной городской среды.

«Вторая по количеству запросов и обращений тема, которая волнует наших жителей — это вопросы дорожного строительства и транспорта. Так в 2024 году в рамках партпроекта „Безопасные дороги“ был реализован долгожданный поворот в микрорайон Алексеевская роща с устройством светофора и дополнительной полосы движения на Щелковском шоссе. Вместе с расширением въезда в микрорайон, это позволило запустить в Алексеевскую рощу автобусы большого класса, о чем давно просили жители», — отметил Алексей Грязев.

Отчет о проделанной в 2024 году представила жителями депутат совета депутатов городского округафракции «Единая Россия»Галина Ченцова. Подводя итоги работы, она подробно рассказала о реализации народной программы партии«Единая Россия» в сфере образования.Сегодня в учреждениях — школах и детских садах обучается более 100 тысяч детей. И одна из ключевых задач в этом отношении является строительство новых объектов. За последние 8 лет в Балашихе построено 15 новых школ на 13000 мест. 26 детских садов на 4625 воспитанников.Только в2024 году в рамках народной программы вБалашихе построена школа в ЖК«Пехра»и три детских сада, еще в одном проведен капитальный ремонт.

«Помимо строительства новых объектов образования, мы также уделяем внимание, как в здравоохранении, поддержке наших учителей. В прошлом году в сферу образования нам удалось привлечь дополнительно 400 человек. Только 120 новых молодых специалистов пришли работать в наш город, в наши образовательные учреждения», — сказала Галина Ченцова.

Депутат совета депутатов городского округа фракции «Единая Россия»Марина Жирова представила депутатский отчет о проделанной работе за 2024 год жителям микрорайона Новый Свет. Она подробно остановилась на развитии спортивной сферы в городе. В Балашихе функционирует более 70 спортивных клубов секций, развивается около 60 видов спорта. Самое пристальное внимание уделяется модернизации существующих объектов и открытию новых спортивных комплексов.

«В рамках реализации народной программы партии в конце прошлого года завершен капитальный ремонт стадиона „Орион“, одного из крупнейших спортивных комплексов Московской области. Он получил футбольное поле с подогревом, обновленные трибуны, подтрибунные помещения, спортивные залы, раздевалки, два бассейна, мы полностью обновили инженерное оборудование. Теперь здесь смогут тренироваться почти 1000 детей по 11 видам спорта, а также заниматься любители и участники программы „Активное долголетие“», — сказала Марина Жирова.

Каждая встреча завершалась живым диалогом: жители задавали интересующие их вопросы и получали от партийцев развернутые и понятные ответы. Этот формат общения позволил установить конструктивное взаимодействие и учесть мнения граждан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.