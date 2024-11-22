В Истре приступили начали подготовку к новогодним и рождественским гуляниям

Сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» начали работы по подготовке округа к новогодним и рождественским гуляниям. В этом году предстоит подготовить тысячи метров иллюминации, а еще подремонтировать светящиеся конструкции, световые консоли и другой уличный световой декор, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подготовка начались еще на прошедшей неделе на складах, когда начали доставать новогоднюю уличную атрибутику из коробок. Сейчас работы уже ведутся.

Постепенно новогодняя атрибутика будет появляться в скверах, в парках, на центральных площадках, где традиционно проходят массовые новогодние гуляния. Иллюминация появится у Домов культуры, Драмтеатра, у Центральной библиотеки. В новогоднее убранство нарядят по традиции Давыдовский круг и другие объездные круги Павловской Слободы и на въезде в город Истра.

Первые новогодние елки появились в Истре, на этой неделе смонтировали в д. Пречистое, п. Гидроузла им. Куйбышева, в ЖК «Малая Истра».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.