Mundo: на Украине создана сеть тайных заводов

На территории Украины было построено 7 секретных заводов, информация о местоположении которых тщательно скрывается, сообщает РИА Новости.

По данным газеты Mundo, строительством предприятий занимался министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Как стало известно, некоторые из заводов находятся под землей. Также часть из них расположены на уровне земли, но дублируется, а некоторые хорошо замаскированы.

Расположение этих заводов держится украинской властью в строжайшем секрете. При этом с прошлого года объемы производства на предприятиях выросли в три раза.