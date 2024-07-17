Муфтий Бердиев: растоптавшего христианский крест блогера надо наказать

сегодня в 19:59

Муфтий Исмаил Бердиев призвал по всей строгости закона наказать дагестанского блогера, который растоптал и оплевал православный крест, сообщает РИА Новости .

По словам Бердиева, общественное порицание и осуждение не повлияют на поведение блогера. Муфтий уверен, что преступника надо оперативно наказать по российскому закону.

Ранее депутат Александр Хинштейн обратился в правоохранительные органы по факту оскорбления чувств верующих. Он попросил наказать блогера из Дагестана, который публично растоптал православный крест, записывая это на камеру в прямом эфире.

На мужчину завели уголовное дело по статье ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).