Священник Береговой рассказал, как молитва помогает справиться с выгоранием на работе

Священник и руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, что выгорание на работе является болезнью души и общества, и объяснил, как молитва может помочь справиться с этим состоянием, сообщает Life.ru .

Владислав Береговой, священник и руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, отметил, что выгорание на работе — это не только проблема современного общества, но и болезнь души. По его словам, важно подходить к этому состоянию с молитвой и опираться на духовный опыт святых отцов.

Священнослужитель посоветовал молиться перед иконами Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная», чтобы просить о смягчении сердца и поддержке в трудные моменты. Также он рекомендовал обращаться к святителю Николаю Чудотворцу за терпением, к святому Иоанну Кронштадтскому за укрепление духа и к своему Ангелу Хранителю для преодоления уныния.

Береговой подчеркнул, что молиться об успехах на работе следует Господу Иисусу Христу, прося не о богатстве, а о мудрости, терпении и помощи в исполнении долга. Он добавил, что выбор святого может зависеть от профессии: бухгалтеры могут обращаться к апостолу Матфею, а медицинские работники — к святителю Луке Крымскому.

Священник отметил, что испытания и трудности необходимы для духовного роста, поэтому важно молиться о терпении, смирении и любви к труду. Он также напомнил, что молитва — это не мгновенное решение проблем, а способ укрепить дух и найти утешение в Боге. По словам Берегового, забота о себе, отдых и общение с близкими помогают поддерживать душевное равновесие и преодолевать трудности на работе.