Мучает ремонтом и ультразвуками: житель Мытищ превратил жизнь соседей в ад

Житель Мытищ уже четыре месяца издевается над соседями с маленькими детьми, ежедневно включая виброколонку с ультразвуком. Жильцы пытались поговорить с ним, но он послал их матом.

По словам многодетной семьи, живущей сверху, мужчина является злостным нарушителем закона о тишине. Сначала он несколько месяцев делал ремонт, сверля с утра до ночи без перерывов, и громко слушал музыку.

Жильцы пытались обратиться в полицию, жаловались в администрацию, но проблема не решилась. Более того, она усугубилась: теперь мужчина стал включать виброколонку с ультразвуком круглосуточно, чтобы помучить соседей. Это продолжается уже четыре месяца.

Семья сверху не может жить в своей же квартире из-за этих громких пищащих звуков. Мать вынуждена целый день гулять с детьми на улице, так как дома находиться невозможно.

Соседи несколько раз пытались поговорить с неадекватом, но тот просто ругался матом и не шел на контакт. Сейчас он просто не открывает никому двери.

