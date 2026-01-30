МТС улучшит покрытие LTE в Московском регионе за счет отказа от устаревшего стандарта 3G

МТС с февраля начнет постепенное отключение в Москве и области устаревшего стандарта 3G (UMTS) в диапазоне 900 МГц. В этом году компания переведет освободившиеся частоты из этой полосы в современный стандарт 4G (LTE), что увеличит радиус покрытия базовых станций в 1,5-2 раза и улучшит проникновение сигнала в помещениях, передает пресс-служба оператора.

В Московском регионе для работы сетей 3G компании было выделено два частотных диапазона — 2100 МГц и 900 МГц. В 2023–2025 годах МТС перевела в стандарт LTE практически всю полосу 2100 МГц, благодаря чему скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 25%. Сейчас, в связи с низкой долей пользователей со смартфонами без поддержки LTE (1,3%) и естественного оттока старых аппаратов, по словам технического директора московского региона МТС Вячеслава Медведева, нет смысла содержать сети, которые занимают дефицитный частотный ресурс.

Он уточнил, что благодаря отключению стандарта 3G улучшится качество голосовой связи и мобильного интернета — повсеместно вырастет радиус покрытия LTE, улучшится проникновение сигнала в зданиях, особенно на нижних этажах и в подвальных помещениях.

Перевод частот в LTE также расширяет доступ абонентов к цифровым сервисам и технологии передачи голоса через интернет (VoLTE).

МТС постепенно отключает сети 3G в различных регионах России с 2023 года и намерена отказаться от использования к концу 2027 года.