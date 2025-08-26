Можно есть прямо из упаковки: почему россияне не должны жарить сосиски

Диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что дополнительная термическая обработка сосисок не только не нужна, но и может быть вредна из-за возможного образования канцерогенов. Именно по этой причине он рекомендовал россиянам отказаться от жарки сосисок, сообщает «Вечерняя Москва».

Сосиски являются популярным среди людей всех возрастов продуктом, который на самом деле уже полностью готов к употреблению в пищу прямо из упаковки. Специалист пояснил, что на производстве оболочки сосисок наполняют уже прошедшим варку мясом, поэтому их потребление без дополнительного приготовления безопасно для здоровья.

Несмотря на то, что многие привыкли жарить или варить данный полуфабрикат, с точки зрения безопасности в этом нет необходимости. По словам диетолога, жарка сосисок может увеличить содержание опасных веществ.

Гинзбург отметил, что токсичные продукты распада канцерогенов накапливаются в жировых клетках, вызывая воспаление, ускоренное старение, появление морщин, увеличение уровня сахара в крови и развитие возрастных заболеваний. Более безопасным методом приготовления считается варка, так как при этом процессе вредные вещества не выделяются, даже если сосиски упакованы в слюду.