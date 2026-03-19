Может ранить: психолог про продвижение образа многодетной семьи

Продвижение образа многодетной семьи формирует ценности, но может вызывать тяжелые переживания у людей с бесплодием, сообщила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Первая сторона — это возвращение к институту семьи, к нашим исконным традициям. Формирование моды на многодетную семью так или иначе будет зарождать в умах людей тенденцию, что рожать много — это здорово, это классно. И нет ничего более важного и ценного в жизни, чем дарить жизнь другому человеку», – сказала Гладких.

Она отметила, что особенно важно, если эта идея будет подкреплена реальной государственной поддержкой — финансовой, инфраструктурной, эмоциональной.

«Но есть и вторая сторона. Да, такая реклама может вызывать тяжелые чувства у людей, которые не могут иметь детей. И здесь важно понимать: есть огромный пласт женщин (и мужчин), которые сталкиваются с бесплодием, причем часто по причинам неясной этиологии. Обследования не выявляют патологий, лечить буквально нечего, а беременность не наступает», – рассказала психолог.

Гладких указала на то, что таким людям приходится просто смиряться с ситуацией отсутствия детей.

ФАС разработала поправки в закон «О рекламе». Государственные и муниципальные власти будут обязаны транслировать социальную рекламу, используя образ многодетности. Решение направлено на воспитание патриотизма и пропаганду традиционных семейных ценностей.

