Может привести к раку: эксперт рассказала, как выбрать безопасный сыр

Сегодня на полках российских магазинов можно найти десятки разновидностей сыров: от «монастырского» и брынзы до более «экзотических» с плесенью. Но важно помнить: столь широкое разнообразие выбора не означает, что каждый сыр полезен и, главное, безопасен. Некоторые могут быть дешевыми подделками, а другие — содержать в себе опасные бактерии. Об этом РИАМО сообщила руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Прежде всего нужно провести различие между сыром и сырным продуктом. Согласно ГОСТу, сыр может изготавливаться только из молочных жиров. Если вместо них производители добавили растительные — например, пальмовое масло, то это уже сырный продукт. Вопреки распространенному мнению, сырный продукт необязательно является некачественной или даже вредной альтернативной сыру. Замена одного жира на другой безусловно влияет на запах и вкусовые качества продукта: у «растительного сыра» нет молочного аромата, а вкус может со временем стать более горьким из-за окислительных процессов. Однако в целом оба продукта безопасно употреблять в пищу, просто один из них будет дешевле за счет использования менее дорогого сырья.

«Но если в составе есть „модифицированные жиры“, то такого сырного продукта лучше избегать. Пальмовое масло в ходе производства сыра может быть подвергнуто гидрогенизации, в результате которой возникают трансжиры. Накапливаясь в организме человека, они могут привести к возникновению различных заболеваний, включая даже рак», — сказала эксперт.

Состав и упаковка

Чтобы определить, сыр это или его «растительный аналог», не обязательно вскрывать упаковку и пробовать изделие на вкус. Если на ценнике и упаковке есть обозначения «СЗМЖ» (или «ЗМЖ») или «с заменителем молочного жира», — то это сырный продукт. Если «БЗМЖ» или «без заменителя молочного жира» — то это сыр.

«Определившись, что именно вам нужно, следом осмотрите упаковку товара. Надежнее всего покупать сыр в герметичной полимерной упаковке, которая защищает от внешнего воздействия и на которой можно найти всю необходимую информацию о продукте. Внимательно читайте состав. У настоящего сыра он достаточно минималистичен: молоко, закваска, сычужный фермент или его искусственные аналоги, соль. Допустимы также некоторые пищевые добавки, будь то краситель бета-каротин (Е160) или сорбат калия (Е202), подавляющий рост грибов и плесени. Но, если перечень ингредиентов составляет несколько строчек и там фигурируют крахмал, модифицированные масла, большое количество Е-добавок, включая ароматизаторы и консерванты, высок риск, что перед вами некачественный сыр», — добавила Анищенкова.

Сыры, продающиеся на развес, лучше не приобретать. Их употребление — всегда риск: негерметичная упаковка не защищает продукт от воздействия воздуха и бактерий, товар быстрее портится, а на его поверхности могут развиваться плесень и патогенные микроорганизмы. Кроме того, на пленке, в которую заворачивают сыр, часто пишут только название, цену и вес, опуская такие сведения, как состав, дата производства, срок годности и так далее. Стоит помнить, что среди сыров, продаваемых на развес, доля фальсификата выше, чем у тех, которые продаются в герметичной упаковке.

«Проверить качество и подлинность продукта можно также через систему „Честный знак“ — она обязательна для всей молочной продукции за редкими исключениями. Наведя камеру на специальный штрихкод, вы можете получить всю информацию о продукте: состав, производитель, срок годности и многое другое. Тем не менее наличие такой маркировки не означает, что можно ослабить бдительность и покупать любой сыр, где есть „Честный знак“. Перед покупкой важно убедиться, что на упаковке нет никаких повреждений. Даже небольшой прокол или царапина могут ускорить порчу продукта, хотя по сроку годности его можно употреблять еще пару недель», — отметила Ольга Анищенкова.

Внешний вид сыра

Помимо упаковки, внешний вид тоже может многое сказать о продукте. У качественного сыра корка ровная, тонкая, без дефектов и белого налета, а текстура — равномерная. Сыры с толстым подкорковым слоем или трещинами чаще всего неправильно хранились и уже начали портиться. Цвет натурального продукта однородный: от белого до светло-желтого. Неравномерный цвет с пятнами может означать, что продукт не дозрел, однако данное правило не относится к сырам с плесенью.

Чтобы убедиться в качестве сыра в домашних условиях, можно провести простые тесты. Например, нарезать ломтики и попробовать согнуть их под прямым углом — натуральный сыр эластичен и не ломается. Если трескается или крошится, велика вероятность, что продукт неправильно хранился или является фальсификатом. Также можно слегка надавить пальцем на поверхность: у свежего сыра вмятина быстро исчезнет, а у некачественного может остаться.

Еще один способ — попробовать расплавить сыр. Настоящий расплавляется равномерно, тогда как некачественный практически не тянется, покрывается вкраплениями жира или дает неприятный запах. Такие тесты не заменяют лабораторную проверку, но помогают на базовом уровне понять, стоит ли употреблять продукт в пищу.