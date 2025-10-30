Можайское пассажирское автотранспортное предприятие отметило юбилей — 80 лет со дня основания. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

История предприятия началась в победном 1945 году, и с тех пор его трудовая биография неразрывно связана с жизнью нашего округа и всей страны. Можайское ПАТП всегда шло в ногу со временем, подтверждением чему служат масштабные события, которые невозможно представить без его работы: обслуживание гостей и участников Московской Олимпиады-80, участие в транспортной логистике Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и ежегодная надежная работа в парке «Патриот», где автобусы предприятия перевозят тысячи участников военно-патриотических форумов.

И это лишь яркие страницы большой истории. А сегодня — это ежедневный кропотливый труд. На 25 маршрутах Можайского округа ежедневно выходит 48 автобусов, обеспечивая мобильность и комфорт жителей. В дружном коллективе предприятия трудятся 177 человек — это водители, диспетчеры и автослесари, настоящие профессионалы, на которых держится вся система пассажирских перевозок.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, собрало почетных гостей. Поздравить виновников торжества приехали первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский и генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров. Они не только сказали теплые слова в адрес коллектива, но и отметили заслуги лучших сотрудников почетными грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками.

Ярким подарком для всех присутствующих стали творческие выступления артистов Можайского культурно-досугового центра.

«Желаем крепкого здоровья, безаварийных рейсов, благодарных пассажиров и процветания всему предприятию. Спасибо за ваш неустанный труд!» — поздравил приступающих первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.