Можайских волонтеров наградили медалями «Тыл-фронту» и грамотами

Можайских волонтеров на специальном мероприятии наградили медалями «Тыл-фронту» и грамотами, сообщили в пресс-службе округа.

Добровольцы со всех уголков Можайского округа уже в течение трех лет помогают солдатам на фронте: они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и закатывают консервы, вяжут носки и пишут письма бойцам.

Отметить заслуги людей, оказывающих добровольную помощь, приехали офицер спецназа, кавалер 3-х орденов Мужества с позывным «Аркада» и представитель 104 десантной штурмовой дивизии 328 полка с позывным Аким. Они рассказали, что именно поддержка из дома помогает им твердо стоять на передовой.

Свои награды получили волонтеры: из центра поддержки семей участников СВО и комитета семей воинов Отечества, из Можайского культурно-досугового центра и его отделов в Клементьеве, Уваровке и Цветковском. Людям, внесшим свой вклад в помощь фронту из гимназии № 4, средней школы «Лидер»и из Можайского техникума также вручили их награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.