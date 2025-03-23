Можайские юнармейцы приняли участие в конкурсе смотра строя и песни

В Можайском культурно-досуговом центре прошел конкурс, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили в пресс-службе округа.

12 юнармейских отрядов Можайского муниципального округа прошли все этапы конкурса. Ребята продемонстрировали судьям различные навыки строевой подготовки, а также знания строевых и военных песен. Каждый отряд показал точную слаженность действий, хорошую физическую подготовку и умение работать в команде.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда «Патриоты России» школы «Гармония». 2-е место завоевал отряд «Борисово» школы «Перспектива». На 3-м месте расположилась команда «Дети мира» школы «Перспектива» поселка Колычево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.