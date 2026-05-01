Мотогруппы спасателей начали патрулировать дороги Москвы

На столичные дороги для патрулирования обстановки вышли мотогруппы пожарно-спасательного центра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, их привлекают для ликвидации последствий дорожных аварий, оказания первой помощи пострадавшим в происшествиях, поиска потерявшихся в лесу.

«Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд по различным маршрутам патрулирования», — добавил Бирюков

Спасатели на мотоциклах патрулируют ключевые автомагистрали мегаполиса, работают на лесопарковых территориях и в зонах отдыха.

Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов эти специалисты часто приезжают на место ЧП первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.

Перед мотосезоном спасатели прошли спецподготовку, Они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения, практику использования аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.

