Мотофестиваль Biker Brothers Festival ждет гостей в Домодедове 22–24 августа

С 22 по 24 августа на территории пансионата «Бор» в округе Домодедово состоится ежегодный мотофестиваль Biker Brothers Festival. Событие объединит любителей мотоциклов, рок-музыки и активных развлечений на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе фестиваля выставка мотоциклов и ретро-автомобилей, музыкальная программа с хедлайнерами RAMMBAND с Tribute Show RAMMSTEIN, Ксенией Федуловой, а также уличные бои «STRELKA» и многое другое. Традиционно состоится розыгрыш мотоцикла, в этом году победителю достанется мотоцикл QJMOTOR SVT 650 X. Кроме этого будет разыграно еще множество ценных призов от партнеров фестиваля.

Ежегодно мотофестиваль расширяет программу и насыщает новыми масштабными событиями. В этом году впервые Biker Brothers Festival будет проходить 3 дня.

Подробная информация и билеты на сайте.

Адрес: Московская область, округ Домодедово, дер. Одинцово, Пансионат «Бор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.