Мосводоканал выполнил 22 мероприятия на сетях водообеспечения Донбасса
Специалисты Мособлводоканала выполняют большую работу по восстановлению коммунальной инфраструктуры Донбасса. В Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики только за прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала провели 22 мероприятия на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба компании.
Среди выполненных работ на территории округа за неделю:
- установлены 4 муфты с частичной заменой трубопроводов протяженностью 10 м;
- проведены профилактические и ремонтные работы на всех объектах инфраструктуры, включая восстановление разрушенных водопроводных колодцев;
- осуществлена промывка гидростатов на канализационных насосных станциях;
- выполняется замена арматуры и ремонт оборудования на очистных сооружениях, КНС и ВЗУ.
Работы по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения имеют важное значение для обеспечения комфортных и безопасных условий жизни жителей Донбасса.