Мосводоканал выполнил 22 мероприятия на сетях водообеспечения Донбасса

Специалисты Мособлводоканала выполняют большую работу по восстановлению коммунальной инфраструктуры Донбасса. В Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики только за прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала провели 22 мероприятия на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба компании.

Среди выполненных работ на территории округа за неделю:

- установлены 4 муфты с частичной заменой трубопроводов протяженностью 10 м;

- проведены профилактические и ремонтные работы на всех объектах инфраструктуры, включая восстановление разрушенных водопроводных колодцев;

- осуществлена промывка гидростатов на канализационных насосных станциях;

- выполняется замена арматуры и ремонт оборудования на очистных сооружениях, КНС и ВЗУ.

Работы по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения имеют важное значение для обеспечения комфортных и безопасных условий жизни жителей Донбасса.