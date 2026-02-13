Мособлсуд освободил от наказания главу холдинга «Русское молоко» Бойко-Великого

Московский областной суд принял решение освободить от наказания руководителя холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, который был приговорен к 15,5 годам лишения свободы за организацию преступного сообщества и неправомерное присвоение земельных участков в Подмосковье, сообщает ТАСС .

«Согласно апелляционному определению Московского областного суда, в отношении Бойко-Великого оставлен в силе обвинительный приговор по второму уголовному дело, но по истечении срока давности он освобожден от наказания», — рассказал один из участников процесса.

Собеседник агентства добавил, что остальные фигуранты этого дела, кроме одного, освобождены в зале суда. При этом Бойко-Великий остался, так как по первому приговору осталось отбыть еще 4 месяца.

В ноябре 2025 года подмосковный суд приговорил Бойко-Великого к 15,5 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества с целью незаконной скупки земель в Рузском городском округе под видом инвестирования в сельское хозяйство. Земли делили и перепродавали новым владельцам.

Среди фигурантов дела — экс-директор «Русского молока» по стратегическому развитию Кирилл Савицкий, бывший гендиректор компании «Вашъ финансовый попечитель» Мария Лобода, экс-глава ее юридического управления Олег Чудновский, а также Алла Харитонова, Валерий Иванов, Петр Лисовский и Владимир Литовченко. Все они получили от 10 до 15 лет тюрьмы.

