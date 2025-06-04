Мособлнаследие выдало 14 тыс заключений о наличии памятников культуры

14 тыс. заключений о наличии объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, выдано Главным управлением культурного наследия Московской с января по май 2025 года, что на 10% больше аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная услуга предоставляется бесплатно в электронном виде через РПГУ МО, срок предоставления — до 12 рабочих дней.

С наступлением лета вопрос строительства и реконструкции объекта капитального строительства становится все более актуальным. Напоминаем, что в соответствии с законодательством в зонах с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков. В некоторых случаях необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования либо проведение государственной историко-культурной экспертизы, подготовленной на основе археологических полевых работ.

За нанесение ущерба либо уничтожение объектов культурного наследия предусмотрена административная и уголовная ответственности.

Перед началом хозяйственного освоения земельного участка, проведения земляных, строительных работ (проектирование объектов капитального строительства, линейных объектов, инженерных коммуникаций и иных сооружений) необходимо получить заключение, чтобы убедиться в отсутствии ограничений, связанных с объектами культурного наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.