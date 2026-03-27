Мособлконтроль выявил нарушения в закупках дирекции в Подмосковье

Инспекция Мособлконтроля провела плановую проверку закупок ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» и выявила нарушения при размещении извещений и заключении контрактов. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Инспекторы проверили соблюдение законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Речь идет о деятельности государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Нарушения выявлены при размещении извещения о закупке работ и услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, реконструкцией объекта капитального строительства в сфере образования и поставкой оборудования. Закупка касалась реконструкции гимназии в Раменском со строительством пристройки на 500 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Северное шоссе, д. 8.

Кроме того, установлены факты заключения контрактов на условиях, не предусмотренных проектами контрактов. По итогам проверки виновные должностные лица учреждения привлечены к административной ответственности.

Мособлконтроль продолжит контролировать проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.