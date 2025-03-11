Мособлконтроль рассказал об открытии онлайн-школы на своем сайте по КоАП РФ

С 1 марта 2025 года органы муниципального контроля получили право возбуждения дел по нарушениям в сфере закупок за исключением нарушений, допущенных при планировании и приемке по контрактам. Об этом сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

Полностью изменилась административная ответственность в сфере закупок, объем статей уменьшится вдвое. Однако количество нарушений, по которым предусмотрена ответственность практически не изменилось, законодатель лишь систематизировал и исключил не актуальные нормы.

Мособлконтроль на своем сайте в помощь муниципальным органам контроля в сфере закупок открыл он-лайн школу, в которой можно увидеть основные изменения КоАП РФ по нарушения в сфере закупок: как изменились полномочия и кем теперь будут рассматриваться дела, основные образцы протоколов по нарушениям с подробными примечаниями и разъяснениями, основные сведения, что необходимо знать должностному лицу, составляющему протокол, а также типовые вопросы и ответы. А если не найдется подходящего вопроса с ответом, то можно задать вопрос прямо на сайте и получить подробный и квалифицированный ответ, при этом у всех желающих будет возможность оценить качество ответа.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.