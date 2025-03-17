Мособлконтроль рассказал, как следует рассчитывать НМЦК на топливо
Фото - © Мособлконтроль
ФАС России указало на единый порядок расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при госзакупках с 3 февраля текущего года, сообщает пресс-служба Мособлконтроля.
Порядок станут применять при расчете НМЦК, цены контракта с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара (НЦЕ) при закупках моторного топлива, в том числе дизтоплива, автомобильного и авиационного бензина.
Порядок предусматривает варианты расчета цены для поставки топлива:
- железнодорожным транспортом или по системе магистральных нефтепродуктопроводов;
- с мест хранения, производства и перевалки;
- через отгрузку в бак (емкость) автотранспорта с раздаточных колонок.
Так, при поставке топлива с мест хранения, производства и перевалки НМЦК и НЦЕ определяют на основании биржевых и внебиржевых мелкооптовых региональных индексов цен на товар. При отсутствии индексов используют данные статистических источников.
Новшества не коснутся закупок по гособоронзаказу и закупок, объявленных до 3 февраля.
В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.