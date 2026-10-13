Мособлконтроль проверяет расходы на благоустройство набережной в Кашире

Мособлконтроль проверяет расходование бюджетных средств, выделенных на благоустройство участка набережной реки Оки в Кашире. Основанием для внеплановой выездной проверки администрации городского округа стало обращение гражданина с информацией о возможных нарушениях при выполнении работ.

В ходе проверки оценят соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Особое внимание уделят использованию средств по контракту на устройство водопровода и малых архитектурных форм. Контракт также предусматривает обустройство детской и спортивной площадок.

Благоустройство набережной осуществлялось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2030 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.