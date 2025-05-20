Мособлконтроль предупредил о последствиях заключения контрактов без торгов

Мособлконтроль осуществляет контроль в сфере закупок. Одним из нарушений, которые встречаются в Подмосковье, является заключение контрактов без торгов. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Кроме того, такая сделка может быть признана судом недействительной.

Так, в определении Верховного суда РФ от 05.05.2025 № 308-ЭС25-2643 по делу № А20-3695/2023 суд отклонил просьбу о пересмотре дела, подтвердив, что факт выполнения работ и произведенной оплаты не освобождает от последствий незаконной закупки. Суд также указал, что оплата по такому контракту недопустима, и право на оплату в отсутствие законной сделки не возникает.

В результате признания сделки недействительной, суд постановил взыскать с подрядчика всю сумму контракта — 38,6 млн рублей — в бюджет. Применение односторонней реституции было признано законным: иначе мог бы возникнуть прецедент легализации практики обхода закона под предлогом социальных нужд или экономических сложностей.

Это решение подчеркивает приоритет публичных интересов, принципов конкуренции и прозрачности закупок, независимо от мотивов и фактического исполнения обязательств.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.