Мособлконтроль подтвердил соответствие информационных стел контракту в Подмосковье

сегодня в 18:20

Главное контрольное управление Московской области проверило закупку информационных стел для ГБУЗ МО «МОНИКИ» после жалобы ООО «Сфера Принт» и подтвердило соответствие товара условиям контракта, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

ООО «Сфера Принт» обратилось в Главное контрольное управление Московской области с жалобой на возможные нарушения при закупке арт-объекта «Стела информационная» для ГБУЗ МО «МОНИКИ». Компания указала на вероятность поставки товара, не соответствующего условиям контракта.

В ходе проверки выяснилось, что при проведении закупки было установлено ограничение на приобретение товаров иностранного происхождения. Контракт предусматривал обязательное изготовление информационных стел на территории Российской Федерации.

По итогам рассмотрения обращения подтвердилось, что поставленный арт-объект произведен в России и соответствует условиям контракта.

Мособлконтроль напомнил, что заказчик обязан контролировать соблюдение условий контракта на всех этапах, не допускать формальной приемки без осмотра и проверки, а также требовать документы, подтверждающие страну производства товара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.