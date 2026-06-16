Мособлконтроль начал проверку Минсоцразвития Подмосковья

Проверка касается мероприятий госпрограммы «Социальная защита населения Московской области», связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере. Речь идет об исполнении государственного социального заказа и обеспечении жителей региона мерами поддержки.

Министерство социального развития Московской области является центральным исполнительным органом специальной компетенции. Оно отвечает за социальную поддержку отдельных категорий граждан, организацию социального обслуживания, защиту инвалидов, их реабилитацию и интеграцию в общество.

Социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися, предоставляют в том числе негосударственные организации за счет бюджета Подмосковья. Специалисты Мособлконтроля проанализируют, как министерство рассчитывает объем финансового обеспечения, проводит отбор исполнителей и контролирует полноту отчетности организаций, выполняющих государственный социальный заказ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.