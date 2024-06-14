Мособлконтроль информирует о повышении уровня оплаты штрафов

Главное контрольное управление Московской области осуществляет контрольную деятельность, а также возбуждает и рассматривает дела об административных правонарушениях по нарушениям в сфере закупок и в финансово-бюджетной сфере в пределах своих полномочий. Теперь ведомство фиксирует высокую исполнительность по оплате штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

На 1 июня 2024 года возбуждено и рассмотрено более 600 дел об административных правонарушениях. Общий размер штрафов превысил девять с половиной миллионов рублей. При этом Мособлконтроль фиксирует высокую исполнительность по оплате штрафов. Так, неоплаченные штрафы составили менее одного процента.

Одной из причин такого результата является возможность оплатить штраф в размере 50% в случае его оплаты в течение 20 дней с даты вынесения постановления. Однако такое условие предусмотрено КоАП РФ только по нарушениям, выявленным в ходе контрольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.