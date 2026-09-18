Мособлкомлес предупредил жителей Подмосковья об опасностях осеннего леса

Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил жителям региона о рисках во время осенних прогулок и сбора грибов: клещах, ядовитых грибах, травмах и переохлаждении, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Бабье лето, резкие перепады температуры и дожди меняют условия в подмосковных лесах. В одной части региона лес может оставаться сухим, а в другой под опавшей листвой встречаются грязь и лужи.

Клещи осенью сохраняют активность: они поджидают людей в высокой траве и кустах, в том числе в местах сбора поздних грибов. Тем, кто не сделал прививку, рекомендуют воздержаться от походов в чащу.

Осенние грибы необходимо тщательно проверять. В лес советуют отправляться с опытным спутником или заранее скачать справочник грибника. Под слоем листьев могут скрываться ямы, коряги и скользкие корни, поэтому важно внимательно смотреть под ноги.

Жителям также рекомендуют одеваться по погоде: к вечеру в лесу становится холоднее и влажнее, а промокшая обувь может привести к простуде. В поход стоит взять термос с чаем. В лесу необходимо соблюдать тишину, не разводить костры в неположенных местах и не тревожить животных, готовящихся к зиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.