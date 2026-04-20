Мособлкомлес подтвердил готовность к сезону 2026 года в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Московской области прошел плановую проверку перед пожароопасным сезоном 2026 года. Комиссия департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу подтвердила полную готовность региона к возможным лесным пожарам, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу завершил проверку готовности Подмосковья к пожароопасному сезону. По итогам работы комиссия подписала соответствующий акт.

Специалисты оценили ключевые направления подготовки. Они проверили наличие необходимой документации, выполнение противопожарных мероприятий, работу систем мониторинга и диспетчерских служб, укомплектованность лесопожарных формирований, а также исправность техники и оборудования.

Особое внимание комиссия уделила обеспеченности подразделений горюче-смазочными материалами и готовности служб к оперативному реагированию на сообщения о возгораниях. По результатам инспекции подтверждено, что регион полностью готов к прохождению пожароопасного сезона 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.