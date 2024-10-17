Мособлизбирком передал вакантный мандат депутата Мособлдумы Владиславу Мирзонову

сегодня в 18:35

Соответствующее решение было принято в четверг на 99-м заседании комиссии.

Еще принято решение о регистрации Мирзонова в качестве депутата думы.

Ранее данную кандидатуру предложил президиум Регионального политического совета Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» для замещения вакантного мандата.

Секретарь реготделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что «на ближайшем заседании подмосковного парламента Владиславу Мирзонову вручат нагрудный знак депутата.

Мирзонов — доктор медицинских наук, начинал трудовую деятельность в качестве врача-хирурга детского хирургического отделения Арзамасской центральной райбольницы. В 2008 году перешел на работу в Подмосковье — получив назначение на должность начальника управления здравоохранения администрации Мытищинского района.

2018 года по настоящее время работает главврачом в ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница». В 2021 году был избран в совет депутатов горокруга Химки. На выборах в региональный парламент в 2021 году вошел в список кандидатов ЕР по единому избирательному округу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Мособлизбирком за организацию выборов в сентябре и поздравил победивших депутатов.

«Хочу поблагодарить и нашу региональную Избирательную комиссию, <…> всех, кто был задействован на местах, наши муниципальные власти, весь депутатский корпус, который также участвовал», — сказал Воробьев.