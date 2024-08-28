Мособлизбирком обсудил вопрос голосования на выборах избирателей с инвалидностью

В Подмосковье избирательные участки на выборах будут доступны инвалидам

Рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью в Подмосковье провела заседание в Мособлизбиркоме, в ходе которого обсудили вопрос доступности участков для волеизъявления граждан с особенными потребностями, сообщила Избирательная комиссия Московской области в официальном Telegram-канале .

Рабочее заседание состоялось 27 августа. В нем приняли участие в том числе Всероссийское Общество Глухих, Всероссийское общество инвалидов, а также Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Московской области.

Основной состав группы участвовал очно в заседании, а остальные подключились к рабочему мероприятию дистанционно.

«На заседании обсудили готовность избирательных комиссий к приему граждан с инвалидностью в #ЕДГ2024, рассмотрели проект рекомендаций по обеспечению избирательным правом инвалидов, поделились опытом сотрудничества Мособлизбиркома с обществом слепых, а также обсудили форматы будущих мероприятий», — сообщили в Мосизбиркоме.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители региона могут самостоятельно выбрать удобный способ участия в голосовании. Подробнее узнать о выборах-2024 можно на сайте «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.