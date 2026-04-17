Мособлгаз провел в Сколкове слет «Газостратегия» 16 апреля

В Сколкове 16 апреля 2026 года прошел второй слет молодых специалистов и целевых студентов «Газостратегия», организованный Мособлгазом в рамках кластера «Инноватика». В мероприятии приняли участие 150 человек, которые работали над реальными производственными кейсами компании, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Инновационно-образовательный кластер «Инноватика» Мособлгаз сформировал в 2025 году в «Сколкове». Проект объединил ведущие технические вузы и бизнес и нацелен на практическую подготовку кадров через решение реальных производственных задач.

В этом году в слете «Газостратегия» приняли участие 100 студентов и 50 молодых сотрудников компании. В отличие от прошлого года, когда участники представляли конкурсные проекты, теперь команды работали с кейсами, размещенными на платформе кластера. По итогам проектной сессии экспертное жюри определило три лучшие команды.

«Мы перешли от конкурса идей к системе подготовки кадров, где студенты и молодые сотрудники вместе решают реальные производственные задачи. Так выстраивается эффективная связь между образованием, наукой и производством», — отметили в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Сейчас в целевой программе компании участвуют 160 студентов из 10 технических вузов. Они проходят практику на предприятиях Мособлгаза и работают совместно с действующими специалистами. В компании подчеркивают, что проект позволяет переводить студенческие идеи в практическую плоскость и внедрять их в отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.