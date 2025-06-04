«Мособлгаз» подписал соглашение с учебными заведениями о сотрудничестве
Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин
В инновационном центре «Сколково» «Мособлгаз» и представители ведущих учебных заведений страны подписали соглашение о кластерном сотрудничестве, передает корреспондент РИАМО.
«Сегодня „Мособлгаз“ и ведущие вузы нашей страны подписали соглашение в том числе и с двумя учебными центрами, соглашение о вхождении в кластер. <…> Задача предприятий — подготовить техническое задание и обрисовать проблематику, которая существует. Задача студентов — дать быстрое решение, тем самым воплотить свое видение на предприятии. То есть работа в кластере позволяет быстро придумать новую идею и внедрить ее», — сказал журналистам министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.
Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин