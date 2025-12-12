«Мособлэнерго» приняло участие в региональной экоакции по сбору макулатуры

«Мособлэнерго» стало участником региональной акции по сбору макулатуры «V Единстве Zа Победу». Мероприятие стартовало 20 октября и продлится до 15 декабря текущего года. Инициатором данной акции, которая реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке правительства Московской области, является платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Цели акции – сократить объем бумажных отходов, сохранить лесные ресурсы Российской Федерации, привлечь население к практике раздельного сбора и вторичной переработки, а также оказать помощь военнослужащим из Подмосковья – участникам специальной военной операции и жителям новых регионов России. Принять участие в этом событии могут все желающие, сдав ненужную бумагу и картон в специальные пункты приема.

Участие «Мособлэнерго» демонстрирует приверженность компании принципам устойчивого развития и заботу об окружающей среде. Сотрудники аппарата управления и филиалов компании активно участвуют в мероприятиях подобного формата, способствуя формированию культуры экологичного поведения среди коллег и партнеров.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.