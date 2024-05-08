«Мособлэнерго» поздравило подшефных ветеранов энергоотрасли с Днем Победы

«Мособлэнерго» поздравило подшефных ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. В преддверии 9 Мая работники компании доставили ветеранам подарки — поздравительные открытки и продуктовые корзины к праздничному столу, сообщает пресс-служба ведомства.

Пятеро подшефных ветеранов живут в разных городах Подмосковья: Видном, Коломне, Егорьевске, Клину. С 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне их поздравили на дому руководители и сотрудники производственных отделений «Мособлэнерго».

Ветеранам передали подарки, поздравительные открытки от генерального директора компании Владимира Бойко, а также отдельно поблагодарили за работу в мирное время. Эти люди после войны большую часть жизни посвятили энергетической отрасли, работали в электросетях, которые сегодня являются филиалами «Мособлэнерго».

«Мособлэнерго» ежегодно проводит поздравительную кампанию ко Дню Победы и привозит подшефным ветеранам подарки, также предприятие активно поддерживает общеобластные акции и мероприятия, приуроченные к празднованию 9 Мая.

«Мособлэнерго» принимает участие в благоустройстве мест воинской славы, территорий возле памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.