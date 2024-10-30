«Мособлэнерго» поучаствует в онлайн-ярмарке вакансий Подмосковья 31 октября

«Мособлэнерго» примет участие в онлайн-ярмарке вакансий, которая состоится 31 октября 2024 года. Мероприятие организовано Кадровым центром Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Компания собирает энергетическую команду по всей Московской области: на ее обслуживании находятся электрические сети в 54 городских округах, поэтому соискатели могут найти работу или практику рядом с домом.

«Мособлэнерго» приглашает на работу представителей как энергетических профессий — электромонтеров, водителей спецтехники, мастеров, инженеров и диспетчеров, так и профессионалов своего дела в иных областях — экономистов, юристов, специалистов IT.

В ярмарке могут принять участие студенты ВУЗов и ССУЗов Подмосковья, жители Московской области и других регионов РФ, которые находятся в поиске работы.

Соискатели получат возможность ознакомиться с предложениями, сравнить условия и сразу же пройти первичное собеседование с рекрутером в отдельном онлайн-кабинете.

Онлайн-ярмарка трудоустройства на предприятия Подмосковья состоится 31 октября с 10:00 до 13:00. Принять участие можно, подключившись по ссылке.

В целях популяризации профессии энергетика и трудоустройства молодых специалистов представители «Мособлэнерго» в течение года участвуют в днях открытых дверей учебных заведений и фестивалях профессий, проводимых в городских округах Подмосковья. Для студентов проводятся экскурсии во всех филиалах компании и предоставляется возможность прохождения производственной практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.