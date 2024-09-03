«Мособлэнерго» поучаствовало в открытии кластера «Топливно-энергетический комплекс»

Открытие кластера ТЭК федерального образовательного проекта «Профессионалитет» состоялось 2 сентября на базе Щелковского колледжа.

Благодаря данному проекту в корпусе на 1-м Советском переулке, 17 в Щелкове был проведен ремонт, а учебные кабинеты, в том числе при содействии Щелковского филиала «Мособлэнерго», оснащены современным профильным оборудованием с учетом специфики местных предприятий. В результате, после завершения образования в производственном кластере ТЭК молодой специалист приходит на предприятие и начинает работать на уже знакомом оборудовании.

«Мособлэнерго» также предоставило Щелковскому колледжу специализированное оборудование для нового учебного полигона, расположенного на прилегающей территории здания учебного заведения. На полигоне установлены воздушные линии электропередачи, собственная трансформаторная подстанция со всем необходимым оборудованием, а также у ребят есть подъемник для работы на ЛЭП.

Благодаря многолетнему сотрудничеству в рамках соглашения между «Мособлэнерго» и Щелковским колледжем ребята имеют возможность проходить производственную практику, а после завершения обучения трудоустраиваются в филиалы «Мособлэнерго». К началу 2024-2025 учебного года работу по специальности в производственных отделениях компании получили уже более сотни выпускников Щелковского колледжа.

Стены Щелковского колледжа приняли еще 50 студентов по направлениям «Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

С началом нового учебного года ребят поздравили депутаты Госдумы РФ, Мособлдумы, представители администрации округа Щелково, работодатели топливно-энергетической отрасли Московской области, руководство Щелковского филиала «Мособлэнерго».

Щелковский колледж является базовой образовательной организацией образовательно-производственного центра (кластера) «Топливно-энергетический комплекс». 2 сентября корпус колледжа открылся после капитального ремонта. Площадь обновленного здания составляет пять тысяч квадратных метров, колледж оборудован современными кабинетами и учебными классами со всей необходимой инфраструктурой для 600 студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.