«Мособлэнерго» получило национальную премию за популяризацию безопасного труда

сегодня в 15:56

Компания «Мособлэнерго» стала лауреатом Национальной премии «Безопасная работа — 2025» за вклад в популяризацию вопросов безопасного труда, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работа «Мособлэнерго» в сфере охраны труда получила высокую оценку на федеральном уровне. Компания удостоена диплома и памятной стелы в номинации «За популяризацию вопросов безопасного труда» в рамках Национальной премии «Безопасная работа — 2025».

Премия является частью Всероссийского проекта «Безопасная работа» компании «ТехноПрогресс» и ежегодно отмечает организации, внедряющие новые стандарты безопасности на производстве. Лауреатами становятся компании и эксперты, активно популяризирующие вопросы безопасного труда и формирующие высокую культуру безопасности на предприятиях.

«Мособлэнерго» реализует комплексный подход к охране труда: проводит внутренние образовательные кампании, организует уроки электробезопасности в школах, экскурсии для студентов колледжей, публикует материалы о мерах безопасности и контролирует соблюдение стандартов подрядчиками.

Получение премии подтверждает системную работу компании по созданию культуры безопасности и надежного электроснабжения в Подмосковье. «Мособлэнерго» продолжит внедрять передовые практики и развивать принципы безопасного труда в профессиональном сообществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.