Мособлэкомониторинг проверил воздух в Дмитрове и Богородском округе

Специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели замеры качества воздуха в Дмитровском и Богородском округах по обращениям жителей. Превышений нормативов в зоне работы предприятий не выявлено, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мобильные лаборатории выезжали в округа по жалобам жителей на возможные выбросы местных предприятий. В Богородском округе исследования прошли на Электростальском шоссе, в зоне влияния компании по реализации горюче-смазочных материалов. В Дмитровском округе специалисты работали рядом с мебельным производством в деревне Татищево.

«В Богородском округе мобильная лаборатория работала на территории по Электростальскому шоссе, в зоне влияния компании по реализации горюче-смазочных материалов. В Дмитровском округе исследовалось качество воздуха вблизи мебельного производства, расположенного в деревне Татищево. Исследования проведены по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам проверок превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ не превысили 0,3 ПДКм.р.

Выезды мобильных лабораторий по обращениям жителей и заявкам инспекторов эконадзора продолжаются. До конца недели специалисты проведут исследования в Солнечногорском, Ленинском, Одинцовском, Пушкинском округах, а также в Щелкове, Балашихе, Клину и Егорьевске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.