МосОблЕИРЦ представил на РЭН виртуальное путешествие в цифровой мир

На крупном ежегодном международном форуме Российская энергетическая неделя (РЭН) МосОблЕИРЦ представил путешествие в цифровой мир ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного расчетного центра.

Надев VR-шлем, гости форума летели над городами и поселками Подмосковья, видели светящиеся точки офисов расчетного центра. Потом путешественники попадали внутрь личного кабинета и выбирали путь: передать показания, оплатить счет, проверить начисления, проконсультироваться, отправить обращение. Третьим пунктом стало путешествие по ЕИРЦ изнутри: через центр контроля и управления, между большими экранами и умными роботами, к цифровым клиентским офисам, где людей обслуживают «умные» инфоматы и менеджеры по видео-связи.

Молодежный актив МосОблЕИРЦ привлек внимание к отрасли, разбив шаблоны и показав школьникам, какой интересной и востребованной может быть работа юриста, экономиста, финансиста, IT-специалиста или менеджера в сфере ЖКХ, где цифровые сервисы дают возможность сделать выбор в пользу экологии и осознанного потребления ресурсов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.