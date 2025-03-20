«МосОблЕИРЦ» объявил конкурс рисунков «Открытка мира» ко Дню Победы

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «МосОблЕИРЦ» объявил о конкурсе рисунков «Открытка мира». Победителей ждут призы, а их работы, напечатанные на майских платежных документах, увидит все Подмосковье. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций «МосОблЕИРЦ».

В конкурсе — три возрастных категории: 6-10, 11-14 и 15-18 лет, и три призовых места в каждой категории.

Мальчики и девочки, юноши и девушки не ограничены ни в количестве работ, ни в творческом подходе. Работы могут быть выполнены в любой технике и на любом материале — бумаге, картоне, холсте и т. д. Единственный нюанс — формат рисунка не менее А4 и не более А3 (альбомный лист).

Возможно, кто-то нарисует, как выглядел бы мир, если бы в нем никогда не было войн и распрей. Кто-то посмотрит на мирную Землю из космоса, а кто-то нарисует сильных мужественных воинов, защитивших Родину и свободу, или женщин и детей, стоявших у станков и ковавших победу в тылу. А может быть, это будут счастливые лица и эмоции людей, которым только что объявили об окончании войны.

Рисунки нужно направить на конкурс до 14 апреля. Общий призовой фонд для девяти победителей — 90 тыс. рублей.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.