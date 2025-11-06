МосОблЕИРЦ испытал оплату цифровыми рублями

МосОблЕИРЦ успешно завершил пробный платеж цифровым рублем. Тестовая операция была проведена в клиентском офисе центра, расположенном в Химках. Житель оплатил получение справки об отсутствии задолженности по ЖКХ: с помощью телефона он отсканировал QR-код на POS-терминале и подтвердил платеж через мобильное приложение своего банка, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Цифровой рубль — это новая форма российской валюты, которая будет обращаться вместе с наличными и безналичными деньгами. Его хранение будет осуществляться в электронных кошельках на платформе Банка России. Среди плюсов цифрового рубля — переводы и платежи между физлицами без комиссий, повышенная безопасность и скорость проведения операций.

МосОблЕИРЦ участвует в апробации платежей цифровым рублем. Сейчас данная валюта находится на стадии испытаний, к которым привлечены пользователи, подключенные через банки-партнеры. У тестировщиков в банковском приложении открывается специальный счет — цифровой кошелек. Операции выполняются так же, как обычные онлайн-платежи, с использованием универсального QR-кода.

Единый расчетный центр Московской области активно участвует в федеральной программе по внедрению цифрового рубля. Организация обеспечивает сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги для миллионов жителей региона, поэтому ее роль в проверке программных решений для эквайринга и готовности системы к массовым операциям крайне важна.

После первого успешного платежа специалисты МосОблЕИРЦ начали дорабатывать программное обеспечение. В ближайших планах компании:

настройка POS-терминалов во всех клиентских офисах;

проведение расширенных испытаний, в том числе оплата ЖКХ цифровым рублем через личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Перспективы цифрового рубля. Ввод цифрового рубля в широкое обращение запланирован на осень 2026 года. После этого жители Подмосковья получат возможность рассчитываться за коммунальные услуги цифровым рублем через POS-терминалы и онлайн-сервисы МосОблЕИРЦ.

Тестирование цифрового рубля МосОблЕИРЦ проводил совместно с партнерами:

Компания «ЛАНТЕР» (входит в группу ЛАНИТ) адаптировала под цифровой рубль программное обеспечение LAN-4Tap. Фирма специализируется на создании решений для платежной инфраструктуры, транспортных систем, а также сервисов для банков и торговых предприятий.

Банк «ВБРР» (АО), который был основан по решению Правительства РФ в 1995 году. На сегодняшний день ВБРР предлагает широкий спектр финансовых услуг и входит в число лидеров банковского сектора России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.