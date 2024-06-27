Мособлдума закрепила полномочия за органами, которые будут нести ответственность за штрафы из-за борщевика
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Мособлдума внесла изменения в законодательство, которые направлены на повышение эффективности мероприятий по удалению борщевика Сосновского, передает корреспондент РИАМО.
В настоящее время за неудаление борщевика с земельных участков предусмотрена административная ответственность.
«Законом мы уточняем, что мероприятия по удалению растения с земель сельхозназначения проводятся органами муниципального земельного контроля, а с иных территорий городских округов — органами местного самоуправления в сфере благоустройства», — рассказал председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
По словам парламентария, такие изменения позволят активнее проводить мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского и привлекать виновных лиц к административной ответственности.
«Поскольку теперь будет четко прописано, что контроль мероприятий по удалению сорняка на землях сельхозназначения будет проводиться в рамках земельного контроля, а на землях иных категорий — в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства», — обозначил Керселян.
Должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства, наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях за неудаление борщевика.
На землях сельхозназначения такие протоколы будут составлять должностными лицами в рамках муниципального земельного контроля.
Штрафы за неудаление с земельных участков борщевика Сосновского
- на граждан – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.