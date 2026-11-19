В Московской области установили штрафы за выпас, выгул и прогон сельскохозяйственных животных в неположенных местах. Законы приняла Мособлдума на 4-м заседании.

Запрет охватывает места движения пешеходов и транспорта, общественные территории и пространства. Исключение сделали для содержания животных в парках, пояснил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Для граждан штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года суммы вырастут до 4,5–5 тысяч, 12–15 тысяч и 30–45 тысяч рублей соответственно.

По словам Керселяна, жители регулярно жалуются в прокуратуру и органы местного самоуправления на нарушения правил выпаса. Профилактические беседы и предостережения не давали результата из-за отсутствия административной ответственности. Нарушения приводили к порче имущества, дорожным авариям и ущемляли право граждан на благоприятную окружающую среду.

Протоколы будут составлять уполномоченные органы местного самоуправления. Соблюдение закона проконтролирует региональное министерство сельского хозяйства.