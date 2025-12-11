Мособлдума внесла поправки в законодательство в части пользования участками недр

Принятыми изменениями исключается возможность получить «сквозную» лицензию (геологическое изучение, разведка, добыча) без аукциона на пески, песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы.

Право на разведку и добычу этих общераспространенных полезных ископаемых предоставляется исключительно через аукцион. При этом аукцион проводится только для участков, запасы которых уже разведаны и учтены территориальным балансом полезных ископаемых Московской области.

Также изменениями для нужд государственного строительства автодорог и железнодорожной инфраструктуры предоставляется возможность проводить геологическое изучение без аукциона на специально выделенных участках. Это право дается строго под нужды строительства.

При этом, добытое сырье можно использовать только для конкретного объекта и только в нужном объеме.

