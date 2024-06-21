В Московской области в третье воскресенье сентября будут праздновать День благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«В 2018 году по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева было создано министерство благоустройства Московской области. 6-й год подряд Московская область занимает 3 место среди регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье — субъект с самым большим количеством городов — 74 города, что составляет 6,6% от общего количества городов в РФ. 73 города имеют статус городов с благоприятной городской средой», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

С 2017 года в Подмосковье ведется масштабная программа по формированию комфортной городской среды. За это время в регионе благоустроенно 420 общественных территорий: 180 пешеходных зон, 34 площади, 55 скверов, 37 набережных, 45 зон отдыха, 69 парков.

Реализация указанной масштабной деятельности в Подмосковье ежегодно объединяет порядка 500 специализированных организаций с штатной численностью более 30 тыс. человек, осуществляющих работы по благоустройству, включая проектирование объектов и производство элементов благоустройства.

Благодаря плодотворной работе и профессионализму этих людей за все время существования министерства изменения коснулись более 3 млн жителей.

Праздники играют важную роль в жизни общества и несут важные социальные функции. Отдельный праздничный день будет направлен на подтверждение достигнутых успехов в благоустройстве и признание высокой общественной значимости работ по благоустройству Подмосковья, сплочению и повышению значимости проводимых преобразований и уровня информированности населения о важных для истории развития населенных пунктов общественных территорий.

Выбор даты не случаен. Благоустройство в Подмосковье имеет глубокие исторические корни и интересные предпосылки его возникновения. Еще в последние два десятилетия XIX века «дачный бум», став заметным социальным явлением, охватил местности к северо-востоку от Москвы. Быстрый рост подмосковных поселков обратил на себя внимание Московского уездного земства, после чего Московской земской управой было принято решение осуществлять деятельность по благоустройству на более регулярной основе.

Общества благоустройства в Московской Губернии на рубеже 19 и 20 веков получили большой отклик дачных жителей и активно развивались.

Через 10 лет после создания первого общества благоустройства, 5 сентября (по новому стилю 18 сентября) 1908 года, Московская земская управа организовала первое совещание представителей обществ благоустройства с целью налаживания взаимодействия с данными обществами. Фактически, это был акт организации общественных инициатив под центральным контролем Московского уездного земства. После этого совещания стали созываться съезды представителей Обществ благоустройства под руководством губернатора.

Кроме того, закрепление для празднования 3-его воскресенья сентября представляется целесообразным с учетом основного завершения работ по благоустройству и открытия благоустроенных объектов для пользования жителями.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в регионе по результатам опроса жителей.

«Мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.